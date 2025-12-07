Los apagones simultáneos afectarán casi el 60 % de Cuba este domingo

Personas hablan en una calle durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). ( EFE )

Cuba sufrirá prolongados apagones durante todo este domingo, cortes que en el momento de máxima demanda llegarán de forma simultánea a casi el 60 % de la isla, una de las mayores tasas registradas esta semana, según el parte diario de la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE).

El sábado se registró el 60 % de Cuba sin corriente y el viernes la afectación fue del 61 % -la mayor tasa documentada hasta el momento- que superó el récord de 59 % del pasado lunes.

A mitad de semana, ocurrió un apagón parcial que dejó a oscuras al occidente del país con un déficit real del 67 % registrado en la tarde-noche, el horario de más demanda.

Una crisis grave

Esta situación refleja la grave crisis energética que sufre la isla desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario para su producción energética.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, estima para el horario "pico" -de la tarde-noche- una capacidad de generación de 1,358 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3,300 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1,942 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2,012 MW.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Además, 100 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paralizadas por falta de lubricante.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció en una entrevista el pasado jueves que este año fue "muy difícil" y "muy tenso", caracterizado por "la mayor ausencia de combustible" que ha sufrido el país y con apagones de hasta "24 horas diarias" en algunas regiones.

O Levy también pronosticó que 2026 será aún "difícil" por la falta de divisas para comprar combustible, aunque "ligeramente mejor" porque "va a haber una disminución" de los apagones, pero advirtó que seguirán las afectaciones por combustible "de manera importante".

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, monopolizado por el Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8,000 y 10,000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de "asfixia energética".