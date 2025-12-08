×
Ciclón extratropical
Ciclón extratropical

Uruguay espera la llegada de abundantes lluvias por un ciclón extratropical en la región

Habrá tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados mayores a los 100 milímetros

    Expandir imagen
    Uruguay espera la llegada de abundantes lluvias por un ciclón extratropical en la región
    Autoridades meteorológicas de Uruguay monitorean el avance del ciclón extratropical que traerá lluvias abundantes y tormentas fuertes al norte del país. (FUENTE EXTERNA)

    Uruguay espera por la llegada de lluvias abundantes y tormentas puntualmente fuertes como consecuencia de un ciclón extratropical que afectará el noreste de Argentina, el sur de Paraguay y el suroeste de Brasil.

    Así lo indicó el Instituto Uruguayo de Meteorología en un comunicado en el que detalló que dicho fenómeno comenzará en la noche de este lunes y se extenderá hasta la mañana del miércoles.

    "Se espera que un ciclón extratropical se desarrolle en la región del noreste argentino, sur de Paraguay y suroeste de Brasil; desplazándose hacia el este e ingresando al océano Atlántico frente a las costas de Brasil, durante el martes 9", detalla el comunicado.

    Acumulados de lluvias

    En ese sentido, añade que el extremo sur de dicho sistema afectará principalmente la zona norte, centro y noreste de Uruguay, donde se prevén lluvias abundantes con acumulados promedio de entre 40 y 80 milímetros.

    • También habrá tormentas puntualmente fuertes, que podrán generar acumulados mayores a los 100 milímetros.

    "Se espera durante el martes 9 y el miércoles 10 un leve incremento del viento con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, principalmente en el noreste del país", concluye el comunicado.

    En el sur del país y el área metropolitana se esperan para el martes y miércoles temperaturas de entre 18 y 24 grados Celsius con precipitaciones solo el martes en la tarde y noche. 

