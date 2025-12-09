Los abogados de Bolsonaro piden al Supremo permiso para una nueva cirugía

Los abogados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado por intento de golpe de Estado, pidieron este martes permiso a la Corte Suprema del país para que el político pueda ser sometido a una nueva cirugía, reportaron medios locales.

La defensa del exmandatario aseguró que, de acuerdo con los médicos, Bolsonaro debe ser tratado por una crisis de hipo, secuelas de cirugías anteriores y una hernia en la ingle.

Por esta razón, los abogados solicitaron al máximo tribunal que permita al expresidente dejar el cuarto en la sede de la Policía Federal en Brasilia donde cumple su pena, con el fin de ser internado en el hospital entre cinco y siete días.

Asimismo, volvieron a pedir que se le conceda la prisión domiciliaria "humanitaria" debido a los problemas de salud que arrastra desde que fue acuchillado en el abdomen durante la campaña electoral de 2018.

Te puede interesar Bolsonaro tendrá que permanecer en prisión en régimen cerrado al menos siete años

Operación compleja

En abril de este año, el líder ultraderechista fue sometido a una compleja operación en la región abdominal que le obligó a permanecer ingresado tres semanas.

Bolsonaro se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

El expresidente (2019-2022) fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por tratar de mantenerse en el poder, pese a haber sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.

Te puede interesar Defensa de Bolsonaro pide "nulidad" de juicio por golpismo