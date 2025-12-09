Nasralla denuncia "fraude monumental" y pide escrutinio "acta por acta" en Honduras

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien no está contento con los resultados electorales en Honduras. ( FUENTE EXTERNA )

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes un "fraude monumental" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta" ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Nasralla afirmó a los periodistas que existe "un fraude monumental" en la información de las actas enviadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la que ha sido divulgada hasta ahora, cuando según la página web de ese organismo se ha escrutado el 99,40 % de las actas con Nasry Asfura, del Partido Nacional, a la cabeza.

"La falla del sistema de transmisión de resultados electorales, administrado por la empresa colombiana ASD, representa el mayor riesgo técnico y jurídico observado en el presente proceso electoral. No estamos ante un error menor, estamos frente a vulnerabilidades que comprometieron la confiabilidad del conteo digital, generando inconsistencias que debieron ser imposibles en un sistema correctamente validado", subrayó.

El aspirante presidencial aseguró que, según información del ente electoral, un técnico de la empresa responsable de la transmisión preliminar de los votos habría tenido acceso a "credenciales privilegiadas", hecho que calificó de "delito electoral", y afirmó que la vulnerabilidad "nació desde adentro" mas no por un "ataque externo".

También atribuyó a la desactivación de validaciones automáticas y a fallas de control interno la aparición de "mesas con votos inflados, actas con descuadres numéricos e inconsistencias" que, afirmó, "nunca debieron ingresar al sistema ni superar filtros automáticos".

A su juicio, un sistema con "candados de seguridad activos habría rechazado estas inconsistencias y obligado a revisar manualmente las actas antes de transmitirlas".

El último boletín

El último cómputo del CNE, sin cambios desde la pasada medianoche, confirma al conservador Asfura, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, al frente con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), con el 99,40 % de las actas escrutadas.

La candidata presidencial del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

Nasralla anunció que está noche divulgará la hora en que, según él, se registraron variaciones en la transmisión de datos debido a la "débil" sistema y la insuficiente trazabilidad.

"Se permitió la transmisión de datos con errores, la transmisión no coincide con lo visto por todo el pueblo hondureño el domingo 30 de noviembre", aseguró, acusando a la empresa ASD de no "garantizar controles adecuados sobre las credenciales internas".

Afirmó que el Partido Liberal no tuvo control técnico ni operativo sobre el sistema de transmisión ni acceso exclusivo a credenciales internas, por lo que quedó "expuesto a un sistema vulnerable en el que no tuvo decisión técnica ni operativa".

"El pueblo hondureño fue burlado porque salió con fe y esperanza a ejercer el sufragio y aquí se pretende manipular los resultados, esto no es una teoría, ni es una especulación", enfatizó Nasralla que para restablecer la confianza, pidió un escrutinio físico y legal de las actas, donde "no hay margen para manipulación informática ni interpretación narrativa", y sí "transparencia total" en el proceso.