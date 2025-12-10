×
La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela

Copa continúa evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela

    La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela
    Copa Airlines ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas, Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    La aerolínea panameña Copa extendió este miércoles nuevamente la suspensión de vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el 18 de diciembre, en medio de la escalada de tensión entre EE.UU. y Venezuela, a la vez que evalúa "otras alternativas" en otros aeropuertos.

    Monitoreo de condiciones

    "Copa Airlines informa que continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela por lo que ha decidido extender la suspensión temporal de sus operaciones desde y hacia Caracas hasta el jueves 18 de diciembre de 2025", señala el comunicado.

