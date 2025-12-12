Desmantelan en Colombia red que tramitaba pasaportes para dominicanos prófugos de justicia

Momento en que un agente policial traslada a un hombre detenido. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Las autoridades colombianas desarticularon una red acusada de vender documentos de identidad colombianos a ciudadanos dominicanos prófugos de la justicia para que obtuvieran el pasaporte del país andino, informó la Fiscalía este viernes.

La Policía Nacional capturó a tres personas de dicha red, entre ellas Andrés Felipe Saltarín Cartagena, un auxiliar administrativo de la Registraduría, entidad que expide documentos legales como cédulas y registros de nacimientos y defunciones.

Los otros dos detenidos son Natalia Patricia Garcés Galeano, alias La Madrina, señalada como la cabecilla del grupo y su esposo, Marco Aurelio Monterrosa Mercado, alias Yeyo.

Se le atribuyen 17 eventos ilícitos

"A estas tres personas se les atribuyen 17 eventos ilícitos en los que, con información falsa, habrían obtenido registros civiles y cédulas de ciudadanía para hacer pasar como nacionales a personas oriundas de República Dominicana que tenían anotaciones y requerimientos judiciales pendientes", aseguró el ente acusador en un comunicado.

La investigación señaló que Garcés coordinaba los trámites; Monterrosa acompañaba a los extranjeros y pretendía comprobar la legalidad de los pasaportes en distintas gobernaciones; mientras que Saltarín tomaba huellas, fotografías y completaba requisitos que daban apariencia de legalidad a los documentos.

Los tres fueron imputados por concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes agravado, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares. Garcés y Monterrosa aceptaron los cargos.

Este no es el primer caso de este tipo. En marzo de 2025, la Fiscalía también capturó a otra red que tramitaba identidades colombianas falsas para migrantes dominicanos, con la participación de un funcionario de la Registraduría en El Carmen de Bolívar (norte).