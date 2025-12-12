Paracaidista queda colgado de un avión a 4,500 metros y logra salvarse

El suceso ocurrió el pasado 20 de septiembre sobre el aeropuerto de Tully. ( FUENTE EXTERNA )

Un paracaidista quedó suspendido de la cola de una avioneta a unos 4,500 metros de altura tras desplegarse accidentalmente su paracaídas de reserva durante un salto en el norte de Australia, un incidente del que logró salir con heridas leves, confirmó este viernes a EFE la Oficina Australiana de Seguridad en el Transporte (ATSB).

El suceso ocurrió el pasado 20 de septiembre sobre el aeropuerto de Tully, en el estado de Queensland, cuando una aeronave Cessna Caravan transportaba a 17 paracaidistas para un salto en formación desde 15,000 pies o 4,500 metros de altura, si bien no ha salido a la luz hasta ahora.

Al iniciarse la maniobra de salida, el asa del paracaídas de reserva de uno de ellos se enganchó en el flap del ala, provocando su despliegue inmediato.

El paracaidista fue arrastrado hacia atrás y golpeó con las piernas el estabilizador horizontal izquierdo, que sufrió daños importantes, mientras el paracaídas quedaba enredado en la cola del avión, dejándolo colgado bajo la aeronave.

"El piloto notó que el avión se encabritaba de forma repentina y que la velocidad disminuía rápidamente", explicó el comisionado jefe de la ATSB, Angus Mitchell, en un comunicado.

Pensaban que era un error

Inicialmente creyó que se trataba de un error, pero al ser informado de que había un paracaidista atrapado en la cola, redujo potencia para intentar mantener el control.

Mientras 13 paracaidistas abandonaban el avión por seguridad, otros dos permanecieron observando cómo el afectado utilizaba un cuchillo especial para cortar hasta 11 líneas del paracaídas de reserva. En menos de un minuto consiguió liberarse, entrar en caída libre y abrir posteriormente su paracaídas principal, con el que aterrizó con lesiones menores.

El piloto, que llegó a declarar una señal de emergencia y se preparó para abandonar la aeronave si perdía el control, logró finalmente aterrizar de forma segura en Tully, pese a los daños sufridos en el estabilizador.

La ATSB difundió un vídeo del incidente y subrayó la importancia de que los paracaidistas porten cuchillos de seguridad.

"Llevar un cuchillo, aunque no sea obligatorio, puede salvar vidas en casos de despliegue prematuro del paracaídas de reserva", señaló Mitchell.

El organismo también indicó que, aunque no influyó directamente en el accidente, la investigación detectó deficiencias en los cálculos de peso y centrado de la aeronave, recordando que errores en este aspecto han causado accidentes mortales en el pasado.