×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Terremoto en Japón
Terremoto en Japón

Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases

    Expandir imagen
    Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo
    La Agencia declaró también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori. (FUENTE EXTERNA)

    Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el norte de Japón, pocos días después de un potente sismo en la misma zona que dejó al menos 33 heridos, detalló en un mensaje la Agencia Meteorológica de Japón.

    La Agencia declaró también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori, alrededor de las 11:44 hora local (02:44 GMT).

    El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de nuevos derrumbes. 

    RELACIONADAS

    Un nuevo terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, días después de potente sismo

    Alerta Tsunami 

    • La Agencia declaró también una alerta de tsunami con olas de hasta un metro tras el temblor, que se registró a una profundidad de unos 20 kilómetros en el mar junto a las costas de la prefectura de Aomori, alrededor de las 11:44 hora local (02:44 GMT).

    El pasado lunes, un fuerte terremoto de magnitud 7,5 ocurrido en la misma zona dejó 33 heridos, además de obligar a suspender clases y evacuar varias viviendas por la posibilidad de nuevos derrumbes. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 