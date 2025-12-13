Huracán Melissa deja más de 116,000 viviendas dañadas en el este de Cuba

Las mayores afectaciones se concentran en la provincia de Santiago de Cuba, con "más de 93,000" casas dañadas. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 116,100 viviendas resultaron dañadas en las regiones del este de Cuba impactadas por el huracán Melissa a finales de octubre, informó este sábado la Presidencia del país caribeño.

Las mayores afectaciones se concentran en la provincia de Santiago de Cuba, con "más de 93,000" casas dañadas del total reportado, según el balance presentado en el pleno del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) que sesiona esta jornada.

El segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, primer coronel Luis Ángel Macareño, explicó en la reunión que "se mantienen asistidas 2,760 personas", según divulgó la Presidencia.

Añadió que "los sistemas vitales se han restablecido a más del 95 %", el abasto de agua alcanza un 96 % y solo la provincia de Granma tiene restablecido el 100 % del sistema eléctrico. Las otras regiones (Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba) aún no lo completan, aunque están cerca.

Esto no significa que todas esas zonas estén completamente electrificadas, ya que figuraban entre las más afectadas por los apagones desde mucho antes del paso del huracán Melissa.

Asistencia humanitaria en Cuba

Desde su impacto, agencias multilaterales, ONG como la Cruz Roja y países como China, Venezuela, España, Colombia, Corea del Sur y México han enviado alimentos y ayuda humanitaria a Cuba.

El huracán cruzó el este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

Los cuantiosos daños materiales —pero sin víctimas mortales, según el Gobierno cubano— abarcan también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2,000 centros educativos, unas 100,000 hectáreas de cultivos, además de infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

Naciones Unidas presentó un plan de acción de 74,200,000 dólares (64,000,000 de euros) para atender a una población de aproximadamente un millón de personas, algo más del 10 % del país.