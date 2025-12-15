"Lo que tiene roto es el cerebro", dice Maduro sobre fractura de vértebra de Machado

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, "lo que tiene roto es el cerebro", en referencia a la fractura de vértebra que habría sufrido la exdiputada en su viaje a Oslo después de permanecer 11 meses en la clandestinidad en su país, según reportó este lunes un medio noruego.

"Ella dice que ella tiene una vértebra rota. Lo que tiene roto es el cerebro, y el alma, porque es una demonia", afirmó el mandatario durante su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante se refirió a las movilizaciones del chavismo la noche de este lunes y agradeció a sus seguidores por esa "respuesta contundente" ante lo que catalogó como "agresión estadounidense" y también en contra, dijo, de las declaraciones de Machado en la capital noruega, donde ha participado en las actividades relacionadas a la entrega del Nobel, con el cual fue galardonada.

"Ella dijo que el 60 % de la población venezolana está en narcotráfico, o sea que de cada 10 venezolanos, 6 está en narcotráfico", criticó el líder chavista.

Maduro preguntó si el Ministerio Público de Venezuela escuchó las declaraciones de la opositora, sin especificar con qué objetivo.

Asimismo, acusó a los opositores en el exilio Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y David Smolansky, junto a Machado, de hacer llamados para que "se invada militarmente" Venezuela.

La líder opositora viajó la semana pasada a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel, pero no llegó a tiempo a la ciudad europea y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el reconocimiento en su nombre.

Este lunes, el diario noruego Aftenposten reportó que Machado fue atendida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos determinaron que se fracturó una vértebra -entre otras lesiones- durante, se presume, el complicado viaje para huir de Venezuela en un pequeño barco pesquero entre malas condiciones meteorológicas.

En las actividades posteriores a la ceremonia, el pasado jueves Machado ofreció declaraciones a la prensa, en las que afirmó que Venezuela "ya ha sido invadida" por agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles que, según dijo, "han tomado el 60 %" de la población de su país, "y no solo involucrándose en el tráfico de drogas, sino también en tráfico de personas".

De momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá Machado en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento médico en el país escandinavo.