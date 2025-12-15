María Corina Machado se fracturó una vértebra en su viaje a Oslo, según un medio noruego

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega al Grand Hotel tras su audiencia en el Palacio de Oslo, Noruega, el 12 de diciembre de 2025. ( AFP )

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo para recibir el galardón, según informó este lunes el diario noruego Aftenposten.

De acuerdo a este medio, Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

Se cree que las lesiones se produjeron cuando huyó de Venezuela en un pequeño barco pesquero el lunes de la semana pasada, momento en el que había malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y mucho oleaje.

Según Aftenposten, la información ha sido confirmada por fuentes noruegas que están al tanto de la visita de Machado al hospital.

"El estado de la paciente se considera vinculado a las condiciones físicas extremas durante su viaje desde Venezuela. El trayecto incluyó cinco horas en una embarcación en mar abierto bajo circunstancias muy intensas", declaró al diario noruego una fuente conocedora del caso.

La noticia fue confirmada también por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la líder opositora regresará a Venezuela.

No obstante, las lesiones detectadas obligarán a Machado a prolongar su estancia en Noruega mientras espera las recomendaciones de los médicos sobre el tratamiento a seguir.

Detalles confirmados sobre el estado de salud y actividades en Oslo

"Ella tiene plena intención de regresar a Venezuela. A pesar del diagnóstico, Machado sigue totalmente comprometida con su labor política y democrática. Al mismo tiempo, seguirá las recomendaciones que le indiquen los médicos", dijo la fuente de Aftenposten.

De momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Noruega o si alargará su estancia para recibir tratamiento médico en el país escandinavo.

La lesión en la espalda no impidió a Machado realizar numerosas actividades durante su estancia en Oslo, entre ellas una visita Parlamento noruego (Storting).

La nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel celebrada el miércoles y fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre.