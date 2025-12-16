Xiomara Castro afirma que se gesta "un golpe" contra su gobierno

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta "un golpe" contra su gobierno. ( EFE/ STR )

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta "un golpe" contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández "planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones" del pasado 30 de noviembre.

"Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno", señaló Castro en la red social X.

En su mensaje, agregó: "Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño".

Movimientos sociales

La mandataria también convocó "a los movimientos sociales, colectivos (del partido gobernante Libertad y Refundación, Libre, de izquierda), organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

En otro mensaje de audio, Castro expresó: "Quiero ser clara, en mi gobierno no se reprime al pueblo hondureño".

Por ello, ha "girado instrucciones inmediatas" al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y al comandante de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, "para cesar cualquier fuerza que se esté ejerciendo desproporcionada, proteger la integridad de las personas".

"Es que nuestro compromiso es con la paz, con la democracia y los derechos humanos y como presidenta de la República garantizo que ellos (las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional) tienen que investigar lo ocurrido y que actúen inmediatamente conforme a la ley", separando a quienes dispersaron la manifestación, añadió.

Protestas en la calle

Castro denunció el presunto golpe esta madrugada, luego de que el lunes por la noche la Policía Nacional dispersó una manifestación de militantes de Libre que protestaban en Tegucigalpa frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), donde se guarda todo el material de las elecciones generales, cuyos resultados aún se desconocen.

Los manifestantes protestaban contra los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), que hasta ahora le dan la ventaja al candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En varios momentos de la protesta frente al Infop los manifestantes quemaron neumáticos, lanzaron piedras e interrumpieron el tráfico de un bulevar.

Castro dijo que la manifestación fue "pacífica" y que los manifestantes tenían "todo el derecho a exigir claridad y transparencia en los procesos electorales, pero ese derecho no se responde con represión".

El ambiente en Honduras sigue siendo de mucha incertidumbre porque todavía no se inicia un escrutinio especial para el conteo de votos de 2,792 actas electorales que presentan inconsistencia, un proceso que debió comenzar el sábado pasado, pero no fue posible por diversos problemas denunciados por la presidenta consejera del órgano electoral CNE, Ana Paola Hall.

Los resultados oficiales preliminares, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen en primer lugar al candidato Asfura con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, con 1,256,428 sufragios (39.48 %), tras haberse escrutado el 99.40 % de las actas.

La candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, se sitúa en tercer lugar con 618,448 papeletas (19.29 %).

El CNE tiene un plazo de 30 días posteriores a las elecciones para publicar los resultados finales de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y a 20 del Centroamericano.