El Salvador procesa a más de 200 pandilleros, 17 de ellos condenados a 130 años de cárcel

El régimen de excepción ha dejado más de 90,000 personas detenidas señaladas de pertenecer a maras. ( FUENTE EXTERNA )

Diferentes tribunales de El Salvador procesaron a más de 200 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) por varios delitos, de los cuales 17 fueron condenados a 130 años de prisión por la desaparición y homicidio de dos hermanos en diciembre 2021, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía indicó en X que 214 miembros de la MS13 fueron procesados por delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad (centro).

Señaló que 17 pandilleros fueron condenados a 130 años de cárcel, cada uno, por "la desaparición y homicidio de los hermanos Guerrero Toledo, cometido en diciembre de 2021".

Otros 11 miembros, de acuerdo con la fuente, fueron sentenciados a 75 años, cada uno, por "la desaparición y el homicidio de la futbolista Jimena Granados cometido en octubre de 2021".

La Fiscalía apuntó que "los 214 pandilleros han sido procesados por 43 casos de homicidio agravado, 42 casos por desaparición de personas, 3 casos de feminicidio, 86 casos de extorsión, 29 proposición y conspiración en el delito de homicidio y 32 procesos por actos preparatorios en tráfico ilícito".

La FGR no explicó si los pandilleros condenados fueron capturados durante la implementación de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las maras, o si ya guardaban prisión antes de la medida.

Tampoco indicó si se trató de juicios masivos que, según diferentes organizaciones de derechos humanos, se estarían desarrollando en El Salvador a personas detenidas durante el régimen de excepción.

El régimen de excepción, que deja más de 90,000 personas detenidas señaladas de pertenecer a maras, se aprobó tras el asesinato de más de ochenta personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones periodísticas señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.