"¿Guerra? Hemos dicho que no", afirma Maduro en medio de la escalada con EE. UU.

Reacciona a declaración de Donald Trump de bloquear el desplazamiento de los buques petroleros sancionados

    ¿Guerra? Hemos dicho que no, afirma Maduro en medio de la escalada con EE. UU.
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que desde su país se han opuesto a la guerra en medio de las tensiones con EE.UU. , que escalaron en las últimas horas tras la declaración de su homólogo Donald Trump de bloquear el desplazamiento de los buques petroleros sancionados hacia el país suramericano.

    "¿Guerra? Hemos dicho que no", declaró el mandatario en un encuentro con integrantes de la 'Sociedad Bolivariana', en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

