Honduras inicia con retraso escrutinio especial de presidenciales del 30 de noviembre

La contienda presidencial en Honduras se centra entre Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,54 % de los votos y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19 %

    El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores.

    El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), luego de haber sido pospuesto en varias ocasiones desde el 13 de diciembre debido a la imposibilidad de instalar las juntas de escrutinio y a disputas entre representantes partidarios.

    La contienda presidencial en Honduras se centra entre Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,54 % de los votos -y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19 %, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99,80 % de las actas.

