Cirugía para Bolsonaro
Cirugía para Bolsonaro

El informe de la Policía dice que Bolsonaro debe someterse a cirugía "lo antes posible"

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses crisis de hipo

    Expandir imagen
    El informe de la Policía dice que Bolsonaro debe someterse a cirugía lo antes posible
    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro. (FUENTE EXTERNA)

     El informe médico de la Policía Federal concluyó este viernes que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro debe someterse a una intervención quirúrgica para tratar una hernia inguinal bilateral "lo antes posible".

    El informe, que resulta de una pericia médica realizada hace dos días, fue enviado este viernes al magistrado del Supremo, Alexandre de Moraes, relator de la causa del expresidente, quien será el encargado de expedirse sobre si autoriza la salida temporal de prisión.

    "Esta Junta Médica considera que (la cirugía) debe realizarse lo antes posible, dada la refractariedad a los tratamientos instituidos, el empeoramiento del sueño y la alimentación, además de acelerar el riesgo de complicaciones de la hernia, como consecuencia del aumento de la presión intrabdominal", reportó el informe firmado por cuatro peritos criminales.

    Asimismo, el documento detalla que Bolsonaro sufrió hipo durante todo el examen "sin remisión ni mejora, con una frecuencia de aproximadamente 30 a 40 episodios por minuto".

    Acciones judiciales

    El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre desde hace meses crisis de hipo, un trastorno que achaca a la puñalada que recibió en la campaña electoral de 2018.

    • Bolsonaro, de 70 años, se encuentra en la sede de la Policía desde finales de noviembre, cuando fue detenido tras intentar librarse, con ayuda de un soldador, de la tobillera electrónica que le había sido impuesta previamente por la Corte Suprema.

    Desde ese momento, la defensa y la propia familia del líder político han insistido judicial y públicamente que se le conceda la prisión domiciliaria humanitaria por sus reiterados problemas de salud.

