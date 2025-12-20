El Mercosur abre una cumbre decisiva tras el aplazamiento del acuerdo con la UE

El canciller de Paraguay, Rubén Ramirez, habla durante la instalación de la LXVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Foz de Iguazú (Brasil). ( EFE/ JUAN PABLO PINO )

Los presidentes de los países del Mercosur abrieron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú su cumbre semestral, en la que tendrán que definir una nueva estrategia ante el aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE).

Además del presidente anfitrión, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, a la Cumbre en Foz de Iguazú acudieron los gobernantes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

Lula, que le entregará este sábado la Presidencia temporal del Mercosur a Peña, anticipó que le comunicaría a sus homólogos la petición hecha por las autoridades europeas para que el Mercosur tenga un poco más de paciencia.

El Consejo Europeo anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo, prevista para este sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay.

Pese a que el propio Lula había advertido que el Mercosur abandonaría el acuerdo si no era firmado el sábado, en la reunión previa de ministros de Exteriores, el viernes, los cancilleres admitieron su "desilusión" por el nuevo aplazamiento, pero dijeron estar a la espera de que la Unión Europea supere sus divergencias.

No obstante, afirmaron que llegó la hora de darle prioridad a otros posibles nuevos socios.

"La postergación del acuerdo debe ser una oportunidad para que el Mercosur reflexione sobre sus prioridades en materia de relacionamiento externo y avance hacia esquemas de bilateralidad más ágiles, orientados a la obtención de resultados concretos", afirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.

Negociaciones más avanzadas

El ministro de Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó que la prioridad de su país como nuevo presidente temporal del Mercosur será concluir las negociaciones más avanzadas, con Emiratos Árabes Unidos y Canadá.

El Mercosur también se propone avanzar en las negociaciones con Japón y Reino Unido, así como apostar por los acuerdos con países asiáticos como Vietnam, Indonesia y Malasia.