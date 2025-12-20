×
Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras "robo de buques" por EE. UU.

Irán ha auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos

    Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras robo de buques por EE. UU.
    Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington. (FUENTE EXTERNA)

    Venezuela dijo el sábado que Irán le ofreció su apoyo ante "el robo de buques cargados de petróleo" por parte de Estados Unidos, tras la intercepción de un segundo tanquero con crudo venezolano.

    Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington.

    Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el canciller venezolano, Teherán ofreció su cooperación "en todos los ámbitos" para afrontar "la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar".

    La conversación abordó "los recientes acontecimientos en el Caribe, especialmente las amenazas, actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano", escribió el ministro Yván Gil.

    "Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán".

    Incautaciones y sanciones de Estados Unidos

    La jefa de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, dijo en X que Estados Unidos "incautado un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela".

    • Es la segunda incautación que se registra en dos semanas, después de que el presidente Donald Trump decretara un "bloqueo total" a "buques petroleros sancionados" que operan con Venezuela.

    La relación entre Irán y Venezuela se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez y continuó con su sucesor, Maduro.

    Irán ha auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos.

    China y Rusia -otros grandes aliados de Venezuela- también expresaron solidaridad con Maduro ante el despliegue de Estados Unidos.

