Escrutinio especial en Honduras paralizado por nuevos incidentes

Retraso del escrutinio y protestas oficialistas elevan la tensión poselectoral en Honduras ( EFE )

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se inició el jueves con una demora de cinco días, se ha paralizado este domingo por nuevos incidentes en el Centro Logístico Electoral (CLE), del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) en el CLE habrían paralizado hace más de nueve horas el escrutinio especial con 2,792 actas con inconsistencias, según denunció Cossette López, una de los tres consejeros del CNE.

Desde el jueves, solo han sido escrutadas 983 actas electorales de las 2.792 con inconsistencias.

Pasadas las 23:00 hora local, según la página web del CNE, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos (40,29 %).

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sigue en el segundo lugar con 1,345,086 papeletas (39,57 %). En el tercero figura la candidata del oficialista Partido Libre, de izquierda, con 650,473 sufragios (19,13 %).

López afirmó que los representantes de los partidos Liberal y Libre optaron por abandonar el recinto, ubicándose en las afueras del lugar y paralizando el trabajo electoral en el CLE.

"Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria. Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad", subrayó en un mensaje en la red social X.

Ante esa situación, López exigió la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral.

"Los representantes de los partidos políticos o cumplen su función, o deben ser desalojados del recinto e iniciar los procesos por delitos electorales. Deben ser sustituidos", expresó López.

La consejera dijo a los partidos involucrados en el boicot electoral que el CNE puso la infraestructura y que apuestan al fracaso del proceso, demostrando que su vocación democrática es inexistente.

Por ley, el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados de las elecciones generales hondureñas.