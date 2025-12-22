Congreso de Perú rechaza la pensión vitalicia para expresidenta Dina Boluarte

El Congreso peruano rechazó otorgar una pensión vitalicia, como ordena la ley para los exmandatarios de Perú, a la expresidenta Dina Boluarte (2022-225) porque no fue elegida por voto popular ni concluyó su periodo, dado que fue destituida en octubre pasado, según un informe difundido este lunes por medios locales.

Un informe del Área de Asesoría Laboral del Congreso, publicado por el programa dominical Cuarto Poder, concluyó que resulta "improcedente" la solicitud de pensión requerida por Boluarte, por un monto aproximado de 35,000 soles (8,800 euros ó 10,400 dólares) en su condición de expresidenta de la República, por sucesión presidencial.

El documento argumentó que Boluarte no fue elegida mediante voto popular, sino que lo asumió por sucesión constitucional, al ser vicepresidenta, tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, después de su fallido intento de golpe de Estado.

También mencionó que la norma está diseñada para reconocer a mandatarios que cumplieron un periodo completo de gobierno, una condición que la expresidenta no satisface porque fue destituida por el Legislativo el 10 de octubre por incapacidad moral.

Boluarte afronta varias investigaciones fiscales por actos de presunta corrupción, así como la muerte de 49 manifestantes y lesiones a otro número de personas durante las marchas de protesta de fines del 2022 e inicios de 2023.

El presidente interino, José Jerí, declaró este lunes a la prensa que "no habría nada más que hacer" sobre la negativa a otorgar una pensión vitalicia a Boluarte porque el informe se ha basado en criterios establecidos por el propio Parlamento para aceptar ese beneficio.

"Salvo que el Congreso vuelva a fijar nuevos criterios, a través de la comisión de Constitución", dijo Jerí, pero enseguida acotó que no creía que sea prioridad hablar de ese tema actualmente.

"No me concentra pensar en eso en este momento", añadió el mandatario interino, que sustituye a Boluarte desde el 10 de octubre pasado hasta el próximo 28 de julio, cuando entregue el cargo al presidente que será elegido en los comicios del 12 de abril de 2026.

El reportaje de Cuarto Poder señaló que Boluarte también ha solicitado al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, un vehículo oficial de uso permanente, un asesor, personal de seguridad, un seguro de salud privado y un suministro mensual de 150 galones de combustible, que podrían mantenerse a su favor.