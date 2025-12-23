×
Colombia detecta su primer caso de la influenza A H3N2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual

    Expandir imagen
    Colombia detecta su primer caso de la influenza A H3N2
    Una mujer con alergia. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este martes la detección del primer caso de influenza A(H3N2), variante K, en el país, en un paciente con un antecedente de viaje a los Estados Unidos.

    "El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, y que reportó un viaje reciente en crucero con salida desde Miami", señaló el Ministerio en un comunicado.

    Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró que no se ha registrado "un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado (variante) del virus en el país".

    "Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes", agregó la información oficial.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que este año la influenza comenzó a circular antes de lo habitual, con un aumento sostenido desde agosto.

    • Asimismo, señaló que la variante de influenza A(H3N2), subclado K, ya ha sido identificada en varios países del mundo.
    Llaman al autocuidado

    Por esa razón, el Ministerio de Salud hizo un llamado a los ciudadanos a mantener medidas de autocuidado como el lavado frecuente de manos (especialmente al llegar a casa, antes de comer y después de toser o estornudar), la ventilación adecuada de espacios cerrados y el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios.

    "La vacuna contra la influenza disponible en el territorio colombiano en 2025 contiene la cepa A/H3N2 y, a pesar de las diferencias propias del subclado K, se recomienda su aplicación, ya que la efectividad vacunal reduce las hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad", señaló esa cartera. 

