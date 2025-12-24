Nasry 'Tito' Asfura declarado virtual presidente de Honduras por el ente electoral

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, se mantenía al frente de los últimos conteos. ( EFE )

El conservador Nasry 'Tito' Asfura fue declarado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el virtual presidente electo de Honduras, con el 40.26 % de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también conservador, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

Preparado para gobernar

Asfura afirmó este miércoles estar "preparado para gobernar" Honduras luego de que el Consejo Nacional Electoral lo declaró virtual presidente electo.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", subrayó Asfura en un mensaje en la red social X, minutos después de la declaratoria oficial hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE; Cossette López, y Carlos Cardona (suplente).

Estados Unidos lo felicita

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este miércoles al ganador de las presidenciales hondureñas, el conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por Donald Trump, pocos minutos después de que se confirmara su victoria tras más de un mes de recuento.

