Bomberos atendieron más de 45 emergencias, incluidos incendios, durante Navidad en Lima

El Cuerpo General de Bomberos del Perú atendió más de 45 emergencias en la llegada de la Navidad en la ciudad de Lima y la vecina provincia del Callao, incluido un incendio que sigue activo en el céntrico distrito del Rímac, según informaron este jueves los rescatistas a medios locales.

Durante la víspera y las primeras horas de la Navidad, los bomberos peruanos atendieron más de 45 emergencias, entre incendios y accidentes de tráfico, en la capital de Perú y el Callao, una cifra similar a la registrada en la misma fecha del año pasado.

"Hemos tenido en las primeras horas de la Navidad, a partir de la medianoche, un total de 45 emergencias", dijo el director de prensa del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, Leonidas Telenta, a la emisora RPP.

El portavoz señaló que uno de los incendios más grandes se desató en el distrito de San Juan de Lurigancho en una fábrica de plásticos, que necesitó de la atención de 60 bomberos.

Incendios destacados en Lima y Callao

"Fue un incendio de grandes proporciones. (Donde trabajaron) 17 unidades y 60 bomberos voluntarios, quienes podrían haber estado en su hogar; sin embargo, han estado presentes en esta emergencia atendiendo y dando la tranquilidad a la ciudadanía", indicó Telenta.

Otro incendio de mediana gravedad estalló este jueves en el céntrico distrito del Rímac en un almacén de cueros, que sin embargo no había provocado heridos ni fallecidos, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil.

Los bomberos trabajan en el control y extinción del fuego con 16 unidades y la municipalidad de Lima Metropolitana evalúa los daños, según precisó el COEN en sus redes sociales.

