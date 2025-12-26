Catorce presos se fugan de una cárcel en la Amazonía brasileña

Las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad del municipio y confían en detener al resto de los fugados en las próximas horas. Dos de ellos fueron arrestados el jueves. ( FUENTE EXTERNA )

Catorce presos se escaparon de una cárcel de la ciudad de Maués, en el estado brasileño de Amazonas (norte), de los que dos ya han sido recapturados por las autoridades, informaron este viernes fuentes oficiales.

La fuga se produjo el miércoles, víspera de Navidad, en una unidad penitenciaria de Maués, localidad situada a cerca de 300 kilómetros de Manaos, la capital de Amazonas, según informó el diputado regional y policía Dan Câmara.

La investigación preliminar indica que los presos aprovecharon que estaban en el patio para escaparse por un agujero abierto en la reja de protección del centro.

Las autoridades brasileñas han reforzado la seguridad del municipio y confían en detener al resto de los fugados en las próximas horas. Dos de ellos fueron arrestados el jueves.

Dan Câmara denunció en una nota la falta de infraestructura del sistema penitenciario de Amazonas.

Brasil tiene alrededor de 705,000 personas en prisión y a otras 235,000 bajo arresto domiciliario, según los últimos datos oficiales.

Según organizaciones de derechos humanos, el sistema penitenciario brasileño sufre un alto grado de hacinamiento y muchas de sus cárceles están en pésimas condiciones, además de estar controladas por el crimen organizado, desde donde administran sus negocios ilícitos.

