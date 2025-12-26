Justicia, el clamor de repatriados de El Salvador y de presos políticos en Venezuela

Un grupo de los 252 migrantes venezolanos repatriados a su país tras permanecer presos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de los 252 migrantes venezolanos repatriados a su país tras permanecer presos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pidió este viernes garantías para poder asistir a una audiencia ordenada por un juez federal de Estados Unidos, mientras ONG y opositores de presos políticos exigieron justicia luego de las excarcelaciones registradas en Navidad de varios de estos detenidos.

Los migrantes, liberados en julio pasado luego de ser deportados en marzo desde Estados Unidos hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), exigieron, a través de una carta, a las autoridades estadounidenses que generen realmente las condiciones que les permita participar en la audiencia sin poner en riesgo su integridad.

"Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes", añadió el grupo en la misiva leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.

El lunes, un juez federal dictaminó que el Gobierno de Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos que deportó hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y ordenó que les dé una oportunidad de tener una audiencia.

El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Cecot en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de EE. UU.

Presión sostenida

Horas antes, ONG, activistas y partidos políticos se pronunciaban sobre las últimas excarcelaciones de personas que fueron detenidas tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado, cuando el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- aseguraba que el ganador era su candidato, Edmundo González Urrutia.

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) dijo que las recientes excarcelaciones "no son un acto de benevolencia" del Gobierno, sino "el resultado de una presión sostenida y de la lucha perseverante" de los familiares de los presos políticos.

La organización indicó, en un comunicado, que estas personas fueron detenidas de manera arbitraria y que fueron víctimas de desaparición forzada, de la negación del derecho a la defensa y de violaciones sistemáticas al debido proceso.

El Gobierno de Maduro anunció 99 excarcelaciones, pero la ONG asegura que solo ha podido corroborar 63 mientras otras organizaciones como el Foro Penal hablan de 52.

El líder opositor venezolano González Urrutia señaló que estas personas, aunque excarceladas, no tienen libertad plena y que sus procesos siguen abiertos con "vigilancia, amenazas implícitas, miedo".

"¡Son rehenes! personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder", indicó en un mensaje publicado en X.

Por su parte, el diputado electo Henrique Capriles dijo que ve estas excarcelaciones como una "clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna" en Venezuela y recordó que todavía quedan "cientos de presos políticos que deben ser liberados", por lo que pidió que esto ocurra antes de fin de año.

El partido Acción Democrática (AD) -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- tildó de "buena noticia" estas liberaciones para cientos de familias en esta época de Navidad.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Realidad virtual

Maduro, en tanto, siguió insistiendo este viernes en sus denuncias sobre Estados Unidos, país con el que mantiene un pulso debido al despliegue militar que el Gobierno de Trump ordenó el pasado agosto en el Caribe.

"Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales", dijo Maduro durante un acto para una entrega de obras comunitarias gubernamentales, transmitido por el canal estatal VTV.

Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Además, en las últimas semanas, Estados Unidos confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano tras anunciar el bloqueo total de embarcaciones sancionadas que hagan este tipo de viajes desde y hacia Venezuela.

