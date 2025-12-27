Bolsonaro se somete a una nueva cirugía para tratar crisis de hipo

La cirugía fue exitosa y Bolsonaro ya está en recuperación ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, fue sometido este sábado a una nueva cirugía para tratar las crisis de hipo que padece desde hace meses, informó su familia.

La intervención consistió en un bloqueo anestésico del nervio frénico, según su esposa Michelle Bolsonaro.

La cirugía fue exitosa y el exmandatario ya está en recuperación, según los médicos que participaron en la operación, señaló a la prensa el cirujano Cláudio Birolini.

Por su parte, el cardiólogo Brasil Ramos Caiado afirmó que el hipo le ha causado fatiga extrema a Bolsonaro e interrumpido el sueño.

De acuerdo con el especialista, está previsto un procedimiento similar este lunes, en el lado opuesto del nervio.

La expectativa es que el expresidente permanezca internado en el hospital privado DF Star de Brasilia al menos 48 horas más antes de regresar a la sede de la Policía Federal, donde cumple su condena por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ya había sido intervenido quirúrgicamente en Navidad por una hernia inguinal bilateral y estaba en proceso de recuperación con fisioterapia, pero en la noche del viernes sufrió una fuerte crisis de hipo.

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles, luego de que el procedimiento fuera autorizado por el juez Alexandre de Moraes.

Condena

El líder ultraderechista fue condenado por haber liderado un complot para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en las que resultó vencedor Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército cumple su pena desde finales de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia.

Además de la condena, el ex jefe de Estado (2019-2022) está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

Leer más Bolsonaro reafirma a su hijo como candidato presidencial en 2026 en una carta desde cárcel