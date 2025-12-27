Venezuela distribuye alimentos ante despliegue militar de Estados Unidos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que el país ha respondido con producción y distribución alimentaria interna ante lo que calificó como asedio y amenazas por parte de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un despliegue militar en el sur del mar Caribe.

Durante un balance del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez señaló que, mientras desde Estados Unidos "se planificó asediar, amenazar", en Venezuela se respondió con un despliegue logístico "nunca visto", en el que "se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos" a la población.

"Ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe, como nunca se había visto. El pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se ha visto: un despliegue logístico de esta naturaleza", declaró.

La también ministra de Hidrocarburos indicó que, en el marco de este programa alimentario, en cinco semanas se han distribuido 158,000 toneladas métricas de alimentos, con el objetivo de "atender a casi cinco millones de personas".

Crecimiento económico

Asimismo, Rodríguez sostuvo que el país también registra crecimiento económico. "Venezuela sigue liderando el crecimiento económico en nuestra región a pesar del acoso económico, financiero, comercial; a pesar del bloqueo contra nuestra patria", manifestó.

A su juicio, este crecimiento refleja "la determinación a ser libres" y que "nada pueda doblegar" el sentimiento de libertad e independencia del país.

El viernes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una "realidad virtual" para robar los recursos del país, en medio de las crecientes tensiones con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Washington mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, busca combatir el narcotráfico, aunque Caracas lo interpreta como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones se incrementaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia Venezuela, y la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.