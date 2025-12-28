×
accidente de tren

Al menos 20 lesionados en accidente ferroviario en el sur de México

El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico

    Expandir imagen
    Al menos 20 lesionados en accidente ferroviario en el sur de México
    El tren accidentado. (FUENTE EXTERNA)

    Al menos 20 personas resultaron lesionadas este domingo luego de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, informaron autoridades.

    El tren, con 241 pasajeros y nueve tripulantes a bordo, había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

    "Se registró un accidente ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca", dijo en un comunicado la Marina mexicana, que opera la vía ferroviaria. "Se presentó el descarrilamiento de la máquina principal" del tren, añadió.

    La dependencia informó que hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, "quienes están siendo trasladadas a hospitales cercanos para su oportuna atención médica".

    • Poco antes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, había señalado que, de forma preliminar, había 15 personas heridas.
    Acciones oficiales

    La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para "determinar las causas de los hechos" y recuperar la operatividad de la vía férrea.

    El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

    Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.