Caricom subraya compromiso de "zona de paz y respeto del derecho internacional" en Caribe

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, sostuvo que fue un inmenso honor ocupar la presidencia del Caricom durante la segunda mitad de este año. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom) y primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, remarcó este fin de semana su compromiso con el Caribe como "zona de paz y respeto del derecho internacional", en el marco del aumento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos en la región.

"Mantenemos una postura firme contra las redes delictivas organizadas transnacionales y el impacto de las drogas, las armas y la trata de personas en la seguridad de nuestra región. No obstante, reconocemos que los Estados miembros pueden, en ocasiones, expresar perspectivas nacionales diferentes", indicó Holness en su discurso de fin de año.

Asimismo, Holness afirmó que la comunidad es firme en su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de sus Estados miembros.

Estas declaraciones llegan debido a que Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a EE.UU. en su ofensiva contra Venezuela, mientras que otros miembros de Caricom se han mostrado cautelosamente críticos alertando que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe.

Para el mandatario jamaicano, "fue un inmenso honor ocupar la presidencia durante la segunda mitad de este año" en la Caricom y dejó constancia de su gratitud por la unidad y el propósito común que han caracterizado la labor de la organización a lo largo de 2025

Holness destacó la resiliencia de la comunidad en su respuesta coordinada ante el devastador huracán Melissa que impactó en octubre varios países del Caribe.

"La extraordinaria muestra de apoyo a nivel regional, internacional e individual confirmó una simple verdad de nuestra comunidad: como miembros de la familia caribeña, nunca estamos solos", señaló el primer ministro.

Un año de logros

Al analizar los logros más destacados de este año de la Caricom, Holness resaltó la histórica implementación de la libre circulación total de personas entre Barbados, Belice, Dominica y San Vicente y las Granadinas a partir del 1 de octubre de 2025.

"Esto permite a los Estados que lo deseen profundizar en la cooperación, al tiempo que mantiene la puerta abierta para que otros participen cuando estén preparados", indicó.

Por último, Holness reafirmó el compromiso de la comunidad con el diálogo, el respeto mutuo y la adhesión a los principios que sustentan la cooperación regional e internacional.

"En momentos de incertidumbre, nuestro compromiso con la diplomacia, la cooperación y el respeto mutuo seguirán siendo esenciales para salvaguardar la paz, el desarrollo y la independencia de los Estados miembros", concluyó el primer ministro jamaicano.

La secretaria general de la Caricom, Carla Barnett, instó a principios de semana a la unidad entre los 15 miembros de la organización ante los "vientos geopolíticos adversos sin precedentes" que azotan la región.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.