Ortega y Murillo han afinado "diabólicamente" antiguo método de Herodes, denuncia obispo

Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), junto a su esposa y "copresidenta" del país, Rosario Murillo. ( FUENTE EXTERNA )

El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez dijo este domingo que la "dictadura" de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han afinado "diabólicamente" el antiguo método de Herodes, al forzar al exilio a miles de ciudadanos de su país y prohibir el ingreso a otros cientos.

"Pienso en mi país, Nicaragua, en donde la dictadura ha afinado diabólicamente el antiguo método de Herodes. No se limitan a forzar al exilio a ciudadanos honestos e inocentes, sino que también les prohíben el ingreso a su propio país, les confiscan sus bienes y amenazan y hostigan a sus familiares", señaló Báez, quien está exiliado, en su homilía desde una iglesia de EE.UU..

El obispo, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, anotó que los gobernantes sandinistas, en el poder desde 2007, "no solo exilian sino que continúan persiguiendo y reprimiendo a quienes ya están fuera del país".

"Espían a los exiliados, les niegan los servicios consulares o dejan a miles de personas en la grave condición de apátridas de hecho al no renovarles el pasaporte. Incluso a muchos nos han privado intencional y arbitrariamente de nuestra nacionalidad, como parte de un plan sistemático de represión institucionalizada", reprochó.

A juicio del religioso, el exilio puede convertirse "en un tiempo de salvación, en una auténtica experiencia de Dios", y resaltó que el mismo "Jesús quiso pertenecer a una familia que experimentó el exilio, para que ningún exiliado se sienta excluido de la cercanía y la protección amorosa de Dios".

"Lamentablemente, muchos inmigrantes afrontan graves problemas en el país al que llegan", reconoció Báez, que animó a los exiliados a que, aun en medio de la incertidumbre, conserven "su dignidad" y sigan "soñando y luchando". Además, de ser "respetuosos de las leyes del país que nos acoge, vivamos y trabajemos con honestidad y seamos solidarios entre nosotros", abogó.

En su homilía, el obispo Báez también denunció las "dictaduras" de Cuba y Venezuela, aliados de la Nicaragua de Ortega, países en donde miles de sus ciudadanos también se han visto obligados a huir e ir al exilio.

"¡Cuántas familias se han visto forzadas al exilio a causa de la persecución y la represión de las fuerzas tenebrosas de dictaduras criminales para salvar sus vidas! Los Herodes de hoy, llenos de soberbia, intolerantes y sanguinarios, se sienten dueños de nuestros países y obligan al exilio miles de personas exponiéndolos a toda clase de riesgos, humillaciones y peligros en tierras extranjeras", criticó.