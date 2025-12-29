×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Air Europa
Air Europa

Air Europa amplía hasta final de enero las cancelaciones de sus vuelos a Venezuela

La aerolínea suspendió sus operaciones en país latinoamericana el pasado 24 de noviembre y desde entonces ha ido prorrogando la cancelación

    Expandir imagen
    Air Europa amplía hasta final de enero las cancelaciones de sus vuelos a Venezuela
    La aerolínea española Air Europa anunció este lunes la ampliación de las cancelaciones de sus vuelos a Venezuela hasta el próximo 31 de enero. (FUENTE EXTERNA)

    La aerolínea española Air Europa anunció este lunes la ampliación de las cancelaciones de sus vuelos entre Madrid y Caracas hasta el próximo 31 de enero, inclusive, "debido a la situación en Venezuela", según informó la compañía.

    La aerolínea suspendió sus operaciones en Venezuela el pasado 24 de noviembre y desde entonces ha ido prorrogando la cancelación, fijada ahora hasta el 31 de enero.

    • Para los viajeros afectados, Air Europa ofrece cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de sus billetes.

    Otras aerolíneas

    Iberia y Plus Ultra también prolongaron hasta el 31 de enero la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), según confirmaron fuentes de ambas compañías recientemente a EFE.

    Las tres compañías que operan entre ambos países tienen suspendida sus licencias para volar a Venezuela por orden del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano, que canceló igualmente los permisos a TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía). 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 