Diosdado Cabello dice que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que Estados Unidos no le amargará el Año Nuevo a los venezolanos, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico y que Caracas denuncia como una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

"No nos van a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo, no pueden porque nosotros cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo", señaló Cabello en un acto de entrega de vehículos a funcionarios policiales, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro sostuvo que han sido 27 semanas de "locura imperial", de "acoso, amenazas, ataques, persecuciones, robos, piratería, asesinatos", en referencia a los ataques contra lanchas que presuntamente transportaban droga y en los que han muerto más de un centenar de personas y la confiscación de dos buques petroleros con crudo venezolano.

"A ellos no les gustan los pueblos dignos, no le gustan los pueblos que se hacen respetar y que exigen respeto, a ellos les gustan los sumisos, les gustan los arrastrados y el pueblo venezolano, en su mayoría, no nació ese día, el pueblo venezolano nació el día de los libertarios", agregó.

Acciones y declaraciones de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país destruyó una "gran instalación" la semana pasada dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

"Acabamos de destruir, no sé si lo leyeron o lo vieron... Tienen una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos.

Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump el viernes en una entrevista a un pódcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

El mandatario no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Funcionarios estadounidenses citados por The New York Times afirmaron que el presidente se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles.

EE. UU. mantiene desde agosto un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.

