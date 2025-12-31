Siete provincias de Argentina en alerta por incendios, que ya arrasaron miles de hectáreas

La Agencia Federal de Emergencias de Argentina mantiene la alerta en siete provincias del centro y el sur del país por peligro de incendios forestales. ( FUENTE EXTERNA )

La Agencia Federal de Emergencias de Argentina mantiene la alerta en siete provincias del centro y el sur del país por peligro de incendios forestales, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosques y campos de explotación agropecuaria.

La alerta rige para las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y, Chubut.

De acuerdo a datos difundidos este miércoles por la Agencia Federal de Emergencias, un total de 4,049 hectáreas por efecto de tres focos -ya contenidos pero todavía no extinguidos- en las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, en la región sureña de la Patagonia.

De ese total, 287 hectáreas fueron afectadas por el fuego en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del parque nacional los Alerces, en la provincia argentina de Chubut.

Otras 3,062 hectáreas fueron consumidas por el fuego en Monte Bagual, en la provincia de Río Negro, donde el incendio se desató el pasado 23 de diciembre por una quema de pastizales en un establecimiento agropecuario sin autorización, en plena temporada de máximo riesgo por sequía y altas temperaturas.

A estos focos se sumó otro incendio en la provincia de Neuquén, desatado el domingo último en un establecimiento agropecuario, donde se quemaron 700 hectáreas.

Áreas afectadas

Además de estos tres incendios, la Agencia Federal de Emergencias dio cuenta este miércoles de otros siete focos en la provincia de La Pampa, en el centro del país, cuya superficie afectada todavía no fue determinada oficialmente por ese organismo, pero que, según medios locales, asciende a 83,000 hectáreas.

Los incendios se dan en momentos en que en varias zonas de Argentina rigen alertas por elevadas temperaturas extremas, sequía y fuertes vientos.

