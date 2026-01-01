Colombia asume mandato como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

El Consejo de Seguridad de la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Colombia asumió este jueves su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027, una oportunidad para que el país tenga voz y voto en asuntos de paz y seguridad internacionales, informaron fuentes oficiales.

"Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global", detalló la Cancillería en un comunicado.

El país andino asume este mandato tras haber sido elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de junio pasado con 180 votos.

Principios y objetivos de la política exterior colombiana en la ONU

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el trabajo de Colombia "se guiará por los principios que han sido históricamente la base de su política exterior: el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos; la defensa de la soberanía de los Estados y el principio de no intervención, y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias".

"Asimismo, Colombia continuará promoviendo la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas como eje de todas sus decisiones", agregó la información.

Igualmente, el Gobierno colombiano busca ejercer una "diplomacia activa" y promover el diálogo y la búsqueda de consensos que permitan construir "un orden internacional más justo".

Esta será la octava vez que Colombia ocupe un asiento en el Consejo de Seguridad tras haberlo hecho por última vez en el periodo 2011-2012.

El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros, cinco de ellos permanentes, que son China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido.

Junto a Colombia asumen el mandato de dos años Bahréin, República Democrática del Congo, Letonia y Liberia, que se suman a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia, que culminan este 2026 su periodo.