Venezuela cierra 2025 con una operatividad aérea limitada y en busca de atender la demanda

Fotografía del 26 de noviembre de 2025 que muestra a personas haciendo fila en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Más de un mes después de la advertencia de EE. UU. de extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, la conectividad aérea del país petrolero sigue limitada, con una sola aerolínea internacional en funcionamiento y el resto locales y con la perspectiva de que la situación se prolongue en medio del despliegue militar norteamericano en el Caribe.

La recomendación emitida el pasado 21 de noviembre -y reiterada el 16 de diciembre- por la Administración Federal de Aviación (FAA) ante lo que considera como "una situación potencialmente peligrosa" en la zona, desató una ola de cancelaciones de vuelos que mantiene a media máquina la actividad tradicional de Navidad y de fin de año.

Este aviso de la FAA llegó en medio del inédito despliegue militar, tanto aéreo como naval, que mantiene Estados Unidos en el sur del Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, que según Washington propicia y lidera Nicolás Maduro y el chavismo.

Hasta ahora, los destinos oficialmente activos en Venezuela son México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas, la mayoría operado por aerolíneas locales.

El pasado 17 de diciembre, Copa Airlines anunció la reactivación de la ruta entre Panamá y la ciudad de Maracaibo (oeste), aunque mantiene suspendidos, al menos hasta el 15 de enero próximo, los vuelos a Caracas debido al "riesgo operacional" asociado, según detalló la empresa panameña en un comunicado.

Copa, junto a las colombianas Wingo y Satena y a la estatal Boliviana de Aviación, suspendieron sus itinerarios hacia este país a principios de diciembre tras alegar "intermitencias de navegación".

La decisión la adoptaron días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, considerara el espacio aéreo venezolano cerrado, lo que fue rechazado por Caracas.

Suspensiones extendidas

La operatividad aérea entre Venezuela y España sigue en mínimos, ya que, además de la FAA, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzó una advertencia respecto a la operación en el país suramericano.

Iberia y Plus Ultra suspendieron en noviembre sus vuelos entre Madrid y Caracas, medida que postergaron luego hasta el 31 de diciembre y extendieron, ante una prórroga en la advertencia de la AESA, hasta el 31 de enero próximo.

Air Europa hizo lo propio también hasta el 31 de enero.

En respuesta, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela suspendió, entre finales de noviembre pasado e inicios de diciembre, las licencias de vuelo de estas tres compañías españolas, al igual que a Turkish Airlines, Gol, Avianca, Latam y TAP.

Nuevas conexiones

En un intento por ofrecer soluciones a los viajeros, las aerolíneas han explorado rutas alternas.

Es así como Plus Ultra ha habilitado un vuelo entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) que opera desde el 10 de diciembre y permite a sus clientes enlazar con los vuelos hacia Caracas servidos por la aerolínea venezolana Laser.

De igual forma, la empresa local Estelar anunció una ruta entre Venezuela y España, con escala en Barbados, que empezó a operar el 8 de diciembre.

Las compañías aéreas nacionales han apostado igualmente por la apertura de nuevas rutas hacia destinos como Bogotá y han aumentado la frecuencia de viajes a ciudades fronterizas con Colombia para mitigar el impacto de las cancelaciones.

Laser pasó de cuatro a siete viajes semanales hasta Bogotá y programó "vuelos especiales" en su ruta Caracas-Curazao, de acuerdo a información suministrada a EFE por la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit).

Asimismo, Turpial tiene nuevas frecuencias en sus vuelos desde Valencia (norte) hasta Bogotá y abrió una nueva ruta hacia Medellín, mientras que Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según Avavit.

Durante este tiempo, la frecuencia de los vuelos hacia el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) pasaron de 35 a 39 a la semana.

En Táchira está el Puente Internacional Simón Bolívar, principal paso terrestre entre Venezuela y Colombia que conecta con la ciudad colombiana de Cúcuta, a donde los pasajeros se han desplazado para sortear las cancelaciones de vuelos.

Incidentes y sobrevuelos

En medio del despliegue militar ordenado desde agosto pasado por Washington en el Caribe, dos aviones procedentes de Aruba y Curazao han evitado colisionar con aeronaves militares de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, según informaron medios locales.

Entre septiembre y noviembre pasado, el Gobierno venezolano denunció que aviones militares de EE. UU. han sobrevolado las aguas cerca del país suramericano, lo que ha sido calificado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopéz, como un intento de intimidación.

En diversas ocasiones, aeronaves militares estadounidenses han sobrevolado cerca de la frontera con Venezuela, de acuerdo a la página de rastreo de vuelos Flightradar24, el último de ellos registrado el pasado 9 de diciembre, cuando dos aeronaves de combate F-18 se internaron cerca del espacio del Golfo de Venezuela.