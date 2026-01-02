Fiscalía mexicana extrae datos de caja negra y avanza en indagatoria por accidente de tren

La institución también reportó que, como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó la comparecencia del apoderado legal. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que ya realizó la extracción de la información de la "caja negra" de la locomotora del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló en Oaxaca, sur de México, como parte de la carpeta de investigación abierta por el siniestro del pasado domingo 28 de diciembre.

En tanto, la Fiscalía mexicana informó en un comunicado que continúan los dictámenes periciales y se integró la comparecencia del apoderado legal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec dentro de la indagatoria por el accidente de un tren que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi 100 heridas.

La FGR señaló que la diligencia de extracción de datos fue llevada a cabo por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) y con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria.

Precisó que la caja negra "se encuentra resguardada en una bodega de indicios", en tanto se procesa la información obtenida para robustecer los elementos técnicos de la investigación.

La institución también reportó que, como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó la comparecencia del apoderado legal, en la que destacó, "se aportaron diversos indicios" que ya fueron anexados a la carpeta de investigación.

Medidas de apoyo y seguimiento a las víctimas del accidente

La FGR no detalló el contenido de dicha comparecencia, pero la ubicó como una actuación relevante dentro de la integración del expediente.

En paralelo, la Fiscalía indicó que mantiene como eje "la reparación integral del daño a las víctimas" y que personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) trabaja en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para dar seguimiento al estado de salud de las personas que permanecen hospitalizadas, así como para establecer contacto con todas las víctimas, incluidas las lesionadas y quienes resultaron ilesas, además de los familiares de las personas fallecidas.

Por su parte, la FGR añadió que continúan los dictámenes periciales de expertos de la AIC en materias como genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades, con el objetivo de esclarecer las causas del descarrilamiento y documentar técnicamente los hechos.

Asimismo, informó que en Oaxaca se realizaron gestiones para brindar facilidades en la entrega del cuerpo de una persona fallecida en un hospital regional de alta especialidad del IMSS, con lo que sumaron 14 víctimas mortales.

Además, indicó que se localizó diverso equipaje en la zona del siniestro, al que se le realiza inventario, y se trabaja con el gobierno estatal para que su personal acuda a hospitales a fin de que las víctimas que lo deseen puedan reclamar sus pertenencias.