Milei promulga ley para que argentinos blanqueen ahorros en dólares

Argentina estrenará una nueva fase en el programa monetario diseñado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei. ( EFE/ JUAN IGNACIO RONCORONI ARCHIVO )

El presidente argentino, Javier Milei, promulgó la denominada "ley de principio de inocencia fiscal", que eleva los umbrales mínimos para acusar a ciudadanos por evasión, con el objetivo de estimular el blanqueo de ahorros en un contexto de reservas exiguas y vencimientos de deuda inminentes.

La ley, aprobada por el Congreso en diciembre, busca que los argentinos ingresen al sistema bancario los "dólares debajo del colchón", como se conoce a los ahorros no declarados, que según estimaciones oficiales ascienden a 251,000 millones de dólares.

La cifra sextuplica las reservas brutas del Banco Central, que al 30 de diciembre eran de 41,000 millones de dólares, en un año en el que Argentina debe pagar vencimientos de deuda por más de 19,000 millones, de acuerdo a la oficina de presupuesto del Congreso.

En diciembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina tiene un programa crediticio por 20,000 millones de dólares desde abril, pidió al gobierno "esfuerzos" para reconstruir las reservas internacionales.

Montos relacionados a evasión

La ley publicada el viernes en el boletín oficial aumenta significativamente los montos a partir de los cuales se investiga la evasión (unos 70,000 dólares por año fiscal), reduce los plazos de prescripción para delitos financieros y crea un nuevo régimen impositivo en el que los inscritos quedan eximidos de informar variaciones patrimoniales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los bancos a aceptar inmediatamente los ahorros de los inscritos en el nuevo régimen y llamó a los ciudadanos a recurrir al estatal Banco Nación si los privados "les piden cosas de más".

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", escribió en X.

Dirigentes opositores criticaron la medida por considerar que puede fomentar el lavado de activos.

"Nos transforma en un paraíso del lavado de dinero sucio y del blanqueo para narcotraficantes", sostuvo en X Jorge Taiana, diputado por el peronismo (centroizquierda, oposición).

Milei había lanzado un blanqueo en 2024, con el que logró ingresar al sistema bancario más de 20,000 millones de dólares que quedaban inmovilizados en cuentas especiales hasta este viernes, cuando se liberó su disponibilidad.

Los argentinos, marcados por sucesivas crisis económicas, desconfían del sistema bancario y suelen ahorrar en dólares en efectivo como refugio ante la inflación.