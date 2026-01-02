Mueren dos brasileños en un deslizamiento de tierra en una mina de oro de Guyana

Silueta de mineros con faros que entran en una mina. ( SHUTTERSTOCK )

La Policía de Guyana informó este viernes de que dos mineros brasileños murieron en un deslizamiento de tierra en una mina de oro de Chenapou, en el norte de la cordillera de Pacaraima, ubicada en el suroeste de Guyana.

De acuerdo a las autoridades guyanesas, las víctimas fueron identificadas como Cleumiton Da Silva Santos, de 37 años, y Antonio Filho, de 44 años.

Investigan el caso

Las investigaciones preliminares indicaron que ambos hombres estaban trabajando dentro del pozo minero cuando un derrumbe repentino de arena los atrapó.

Según los agentes, otros mineros de la zona lograron escapar sin lesiones, pero Santos y Filho fueron rescatados del pozo sin vida y serán trasladados al Hospital del Distrito de Mahdia.

La Policía de Guyana continúa investigando el suceso para esclarecer las causas de lo ocurrido.