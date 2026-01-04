Captura de Maduro "es un paso importante, pero no suficiente", dice opositor González Urrutia

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo el domingo que la captura de Nicolás Maduro "es un paso importante" hacia la normalización del país, "pero no suficiente", en un llamado a que se respete el triunfo que reivindica en las presidenciales de 2024.

"Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente", dijo en un mensaje en Instagram desde el exilio. La "normalización" del país será posible cuando "se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y se respete "la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo" en las elecciones del 28 de julio, que insiste Maduro se robó.