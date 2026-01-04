×
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro

Tras el apresamiento de Maduro, Delcy aseguró que él es el único presidente legítimo de Venezuela

    Supremo ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro
    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

    El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó el sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país suramericano tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que atacó Caracas y otras zonas de la nación petrolera durante esta madrugada (local).

    "Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, debes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela", señaló la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D´Amelio, al leer un comunicado transmitido de forma obligatoria en radio y televisión. 

    "Con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación", continuó. 

