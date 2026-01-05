Bukele sobre homicidios en El Salvador: "El 90 % de casos se deben a violencia doméstica"

El presidente Nayib Bukele aseguró este lunes que "el 90 %" de casos de homicidios en El Salvador "se deben ahora a violencia doméstica" o a "peleas entre amigos relacionadas con el alcohol", esto luego de que su Gabinete de Seguridad revelara que el 2025 cerró con 82 homicidios, 32 menos que en 2024.

Bukele publicó en X un mensaje en inglés en respuesta a un usuario que cuestiona la disminución de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en el país centroamericano, que para 2025 fue de 1,3.

El mandatario brindó una explicación y apuntó que "aproximadamente el 90 % de los casos se deben ahora a violencia doméstica o peleas entre amigos relacionadas con el alcohol", y sostuvo que "estos son los tipos de delitos más difíciles de prevenir (no se puede poner un policía en cada hogar)".

De acuerdo con cifras oficiales brindadas este lunes, El Salvador registró 82 homicidios en 2025, un 28 % menos que los 114 reportados en 2024.

El titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que de los 82 homicidios "43 están relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 8 con delincuencia general" e indicó que "más del 50% de estos 82 homicidios están relacionados con la ingesta de alcohol previo al homicidio".

Tasa de homicidios

Agregó en ese sentido que la tasa de homicidios "se redujo a 1,3 por cada 100.000 habitantes" y que los 82 casos de homicidios "están resueltos", sin ampliar información sobre los hechos ni los procesos de justicia aplicados.

Según Bukele, en El Salvador "ya no existen zonas inseguras en ningún lugar del país". También, de acuerdo con el presidente, "es la razón por la que delitos como la extorsión, que antes afectaba a aproximadamente el 80 % de los salvadoreños, casi han desaparecido".

Señaló que "los pocos casos (de extorsión) que quedan se limitan en gran medida a estafas o posesión de información o imágenes íntimas".

"En otras palabras, pasamos de ser la capital mundial del asesinato al país más seguro del hemisferio occidental, y estamos en camino de convertirnos en el país más seguro del mundo", aseguró.

Además, según señaló, "para 2023, El Salvador se había vuelto más seguro que Estados Unidos y, para 2024, que Canadá. En 2025, la tasa de homicidios se redujo un 30 % adicional, siendo ahora inferior a la de muchos países europeos", añadió.

El Ejecutivo de Bukele atribuye la baja en las cifras de violencia homicida al Plan Control Territorial -que consistía principalmente en el despliegue de policía y militares en los territorios- y a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, que suspende garantías constitucionales.

Sin embargo, los datos de homicidios comenzaron a descender en el país desde 2016, según con las cifras oficiales divulgadas en ese momento, antes de la llegada del actual mandatario al Gobierno. EFE