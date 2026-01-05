Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela en el Parlamento

Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela). ( FUEFE/ VTVENTE EXTERNA )

Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

En nombre de los venezolanos

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez en su juramento. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos".

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Noticia en desarrollo