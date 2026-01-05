×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela en el Parlamento

Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento, asume el liderazgo temporal del país al juramentar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

    Expandir imagen
    Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela en el Parlamento
    Captura de video tomada de una transmisión de la televisión estatal VTV que muestra La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, jurando como mandataria encargada del país este lunes, en Caracas (Venezuela). (FUEFE/ VTVENTE EXTERNA)

    Delcy Rodríguez fue investida el lunes como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

    En nombre de los venezolanos

    "Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez en su juramento. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos".

    • Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

    Noticia en desarrollo

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 