Jorge Rodríguez, el negociador del chavismo ante EE.UU., repite como jefe del Parlamento

El diputado Jorge Rodríguez, psiquiatra y jefe negociador del chavismo ante EE.UU., fue reelegido este lunes como presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, dos días después del ataque estadounidense en territorio venezolano.

El legislador es, además, hermano de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien asumió esta jornada la presidencia encargada del país por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos.

Jorge Rodríguez, una de las figuras más prominentes del chavismo, ha ejercido la conducción parlamentaria en paralelo con el rol estratégico de negociador con Estados Unidos.

El jefe negociador

Rodríguez dirigió la delegación chavista en la negociación política con la oposición, incluyendo el de Barbados, facilitado por Noruega, donde se acordaron garantías -entre ellas el derecho de cada sector político para elegir su candidato- para los comicios presidenciales de 2024, que luego serían incumplidas.

Con este papel representó al chavismo ante funcionarios de la Administración de Joe Biden, y en las conversaciones con Richard Grenell, enviado especial de Trump, con quien acordó los vuelos de repatriación regulares -dos semanales- de migrantes venezolanos.

El propio Maduro reconoció a Rodríguez como el "artífice del acuerdo" para el retorno de una niña de dos años que, según denunciaron parientes y autoridades locales, fue apartada de su madre deportada desde EE.UU.

Antes del inicio, en agosto pasado, del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, Rodríguez expresó el interés en mantener la comunicación con Washington. "Quien venga en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, por supuesto (...), lo recibimos y hablamos", señaló en julio pasado.

Ahora, una de las decisiones del primer consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta Ejecutiva fue crear una comisión de alto nivel para gestionar la liberación de Maduro y Flores, que estará a cargo de Rodríguez.

Raíces de izquierda

Hijo del izquierdista Jorge Antonio Rodríguez, asesinado en 1973 durante un interrogatorio por el secuestro de un estadounidense en el cual se le implicaba, el diputado inició su recorrido político durante la primera presidencia del fallecido Hugo Chávez.

Ganó reconocimiento al dirigir el Consejo Nacional Electoral (CNE) -entre 2003 y 2006-, cuando fue señalado por la oposición de obstaculizar el proceso de referendo revocatorio contra Chávez, iniciado por la Coordinadora Democrática que aglutinaba entonces a la disidencia, al rechazar las firmas recogidas para respaldar la solicitud.

Del CNE saltó a la vicepresidencia, designado por el propio Chávez, un cargo que ejerció durante 2007. También fue fundador del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde el cual ha dirigido más de diez campañas electorales.

Luego fue electo en 2008 y reelecto en 2013 como alcalde del municipio Libertador de Caracas, cargo que ejerció hasta 2017 y del cual salió para convertirse en ministro de Comunicación de Maduro, y luego asumió su diputación y la presidencia parlamentaria en 2021.

Parlamento comprometido

Los hermanos Rodríguez, ahora al frente de los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron designados a principios de diciembre por el propio Maduro como integrantes del buró político del PSUV, una instancia que, según dijo entonces el mandatario, conducirá una nueva fase de la 'revolución'.

Ambos hermanos están sancionados desde 2018 por el Departamento del Tesoro estadounidense, por ayudar a Maduro "a mantener el poder y solidificar su Gobierno autoritario".

El parlamentario, de discurso radical y férreo defensor del chavismo, afirmó que la AN saliente aprobó cien leyes. Entre ellas se cuentan normas que establecen condenas penales por apoyar sanciones o defender la "piratería", como Caracas calificó las recientes incautaciones de buques con crudo venezolano.

También una ley que derogó la adhesión al Estatuto de Roma y que -si el Ejecutivo procede formalmente- podría sacar al país suramericano de la Corte Penal Internacional, que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Después de los ataques estadounidenses y la aparente apertura de Caracas para un nuevo capítulo de relaciones bilaterales, Rodríguez encabeza un Parlamento al que retornan algunos opositores, como el excandidato presidencial, Henrique Capriles, no alineado con el liderazgo opositor mayoritario María Corina Machado.