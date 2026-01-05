×
Venezuela
Venezuela

Se escuchan ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela

Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial

    Se escuchan ráfagas de disparos en los alrededores del palacio presidencial de Venezuela
    Disparos en Caracas. (FUENTE EXTERNA)

    Fuertes ráfagas de disparos se escucharon la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, según dijeron distintos a testigos a EFE.

    De momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el hecho.

    En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

    Versiones no confirmadas de usuarios de redes sociales daban cuenta de la posible presencia de drones en las inmediaciones de la sede presidencial.

    Delcy Rodríguez fue juramentada

    El incidente tuvo lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura el pasado sábado del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

    Rodríguez, juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo de sus casi 26 años de historia.

    • La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.

    Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz"

