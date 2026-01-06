Delcy Rodríguez asume en Venezuela, ordena estado de excepción y arrestos

Luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, la madrugada del pasado sábado, en Venezuela reina una tensa calma entre los ciudadanos quienes ayer iniciaron el retorno a sus labores cotidianas. Mientras, la nueva presidenta Delcy Rodríguez ratificó un decreto, previamente firmado por Maduro, declarando el estado de excepción y la detención de quienes apoyaron la incursión de Estados Unidos.

Rodríguez asumió también ayer la presidencia tras jurar ante el Parlamento, presidido por su hermano, Jorge. Ella era la vicepresidenta de Maduro y la primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna ese país.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos".

"Por temor a represalias, los opositores no han salido a las calles de Caracas a manifestarse a favor de la captura de Nicolás Maduro" Periodista venezolano “

Apenas asumir, Rodríguez refrendó el decreto de Estado de Conmoción Exterior, fechado el sábado, que activó un régimen de excepción y ordenó detenciones por respaldo a la ofensiva estadounidense.

El decreto lleva la firma de Nicolás Maduro, y fue publicado ayer en la Gaceta Oficial. De acuerdo al sitio web Infobae, el decreto tiene rango de ley y fija una duración inicial de 90 días, con la posibilidad de una prórroga por un período idéntico, lo que extiende el horizonte del estado de excepción hasta medio año.

La norma establece un marco de excepción que concentra amplios poderes al Ejecutivo.

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon "no culpables" ayer en Nueva York.

La corte suprema ordenó a Delcy Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables. Rodríguez dijo que asume el cargo en "horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación". Esto después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtiera que, si no hace lo correcto, acabará peor que Maduro. Trump, que ha dicho que "están a cargo" en Venezuela, también le pidió a Rodríguez "acceso total" al petróleo y otras cosas que permitan reconstruir el país. Delcy asumió con el respaldo de los militares y el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, que acudió a la investidura.

¿Cómo está el país?

Varios periodistas venezolanos consultados por Diario Libre que residen en Caracas y que pidieron resguardar sus nombres, dijeron que, entre el sábado y domingo, en los supermercados y farmacias de esa ciudad se produjeron largas filas de personas para abastecerse de alimentos y medicamentos. Esto ocurrió en los establecimientos que abrieron, porque otra buena parte de centros comerciales no laboraron debido al fin de semana largo por el feriado de Año Nuevo y a los acontecimientos del sábado.

Imágenes muestran farmacias vacías y filas largas en supermercados, aunque, de acuerdo a los periodistas consultados, ya ayer las filas eran menos y la cotidianidad empezaba a retomarse.

¿De qué se habla en Venezuela?

Hasta la fecha los opositores no han salido a las calles a manifestarse a favor de la captura de Maduro por parte de los Estados Unidos por temor a represalias de la estructura gobernante, porque, aunque fue detenido, aún siguen en el poder sus allegados.

Uno de los periodistas explicó que de manera pública las personas no se expresan ni a favor ni en contra del apresamiento de Maduro, pero que de forma privada hay júbilo, pero también cierta confusión, porque ahora no saben hacia dónde va Venezuela.

Destacan que son temas de conversación la intervención de Donald Trump y Estados Unidos y las posiciones expresadas por Colombia y Gustavo Petro.

¿Y las clases qué?

Una de las especificaciones de los entrevistados es que aseguran que Venezuela no se reactiva tan rápido luego de las festividades de fin de año y que incluso, el reinicio de la docencia está pautado para el próximo 12 de enero. Indicaron que esta semana tradicionalmente en Venezuela es lenta , pero que, debido a los recientes acontecimientos, todo se ha ralentizado aún más.

Chavistas en las calles

La tarde de ayer, miles de chavistas expresaron su respaldo a Delcy Rodríguez, en una marcha convocada para exigir la libertad de Maduro y su esposa. Recorrieron varias calles de Caracas hasta terminar frente al Parlamento.

En la noche se escucharon ráfagas de disparos en los alrededores del Palacio Presidencial. La Policía dijo que disparó contra drones no identificados

Qué opina la diáspora Clever Correa, coordinador del movimiento Vente Venezuela en República Dominicana, dijo que la lucha por la libertad de Venezuela apenas comienza. El líder del movimiento de María Corina Machado pidió que se reconozcan los resultados de las elecciones de julio de 2024 y que se restituya a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela.

