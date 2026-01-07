Bolsonaro vuelve a prisión tras ser sometido a exámenes médicos en el hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este miércoles a exámenes médicos tras sufrir un golpe en la cabeza por una caída, e inmediatamente después regresó a la celda en la que cumple su condena de 27 años de prisión por golpismo, informó su esposa, Michelle Bolsonaro, en un mensaje en sus redes sociales.

Bolsonaro cumple su condena en una celda especial de la Policía Federal en Brasilia desde noviembre, de la que tan solo ha salido dos veces para acudir al hospital, la primera vez a finales de diciembre para una serie de cirugías y ahora para los exámenes médicos.

El líder de la ultraderecha brasileña fue sometido hoy a una tomografía, una resonancia magnética y un electroencefalograma, exámenes recomendados por sus médicos y autorizados por la Corte Suprema para determinar las consecuencias del golpe que sufrió en la cabeza por una caída en su celda en la madrugada del martes.

El expresidente (2019-2022) inicialmente no comunicó la caída a sus carceleros ni se quejó de problemas, por lo que tan solo fue examinado en la mañana del martes por el médico de la prisión, que, pese a constatar "heridas leves", dijo no ser necesario su traslado a un hospital.

Defensa pedía hospitalización

La defensa insistió en la necesidad de hospitalizarlo, petición que fue negada el martes por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en la Corte Suprema, quien, sin embargo, sí autorizó este miércoles la realización de los estudios neurológicos.

La autorización fue concedida ante un informe en que los médicos particulares de Bolsonaro describieron un estado clínico de urgencia que incluía traumatismo craneal, síncope asociado a la caída, una crisis convulsiva a aclarar, una oscilación transitoria de la memoria y una lesión cortante.

Bolsonaro estuvo ingresado en el mismo hospital de Brasilia en la última semana de 2025 para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.

La primera, para corregir una hernia inguinal bilateral y las otras tres para bloquear de forma parcial los nervios del diafragma con el fin de paliar las recurrentes crisis de hipo que sufre desde hace meses y que su entorno atribuye a la puñalada que sufrió durante un acto de la campaña electoral de 2018.

El expresidente fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar "perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han solicitado en diversas oportunidades que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter "humanitario" ante su delicado estado de salud, pero el Supremo ha negado todos los recursos.

