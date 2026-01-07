El sucesor de Petro denuncia que EE. UU. quiere influir en los comicios colombianos

Iván Cepeda (i), candidato del Pacto Histórico a la consulta para elegir al candidato a las elecciones presidenciales de la República de Colombia, interviene en el acto 'El poder de la verdad. Encuentro con la comunidad colombiana en España. ( EFE/ VÍCTOR LERENA )

Iván Cepeda, candidato para las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición del presidente Gustavo Petro, alertó este miércoles de que Donald Trump está "intentando influir" en la elección presidencial de mayo en Colombia, como ya ocurrió, a su juicio, con los comicios de Honduras del pasado mes de noviembre.

"Estados Unidos está intentando influir por todos los medios posibles en nuestras elecciones y lo está haciendo lanzando afirmaciones y tomando acciones que buscan influir claramente en la opinión pública colombiana. No es otra la explicación de catalogar a nuestro presidente (Gustavo Petro) como un narcotraficante y de incluirlo en una lista de narcotraficantes", denunció Cepeda en una rueda de prensa ofrecida en Madrid antes de reunirse con colombianos que viven en España.

En defensa de Petro

El candidato a las elecciones presidenciales por parte de Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro, defendió al actual presidente colombiano -"líder en la región contra las estructuras criminales y narcotraficantes"- ante las acusaciones del presidente de Estados Unidos.

Y sostuvo que la "estrategia" de Trump de asociarlo a las drogas "sin ninguna clase de prueba" cuenta "con el respaldo, el apoyo y el estímulo" de la "extrema derecha colombiana", y, "concretamente", del expresidente Álvaro Uribe.

Además de preguntarse por qué ni Trump ni su secretario de Estado, Marco Rubio, hacen "comentarios" respecto a que Uribe sea un "político que ha construido parte de su poderío económico en asociación con clanes de narcotraficantes", Cepeda puso encima de la mesa la decisión de solicitar a la Unión Europea que observe las elecciones presidenciales del próximo mayo.

"Consideramos necesario que haya observadores internacionales para dar cuenta", apostilló Cepeda, quien también hizo un "llamado claro" a "conformar una alianza internacional para enfrentar este propósito expansionista" e "intervencionista" de Estados Unidos, "que revive los peores tiempos de los imperios que creían que su espacio vital era mayor al de sus fronteras".

Cepeda, filósofo y político de 63 años, quiso recordar que precisamente ese era el ímpetu que "inspiró a Adolf Hitler cuando desató la guerra contra los países que no se sometían" a sus designios.

Esa es "la misma concepción que la Doctrina Monroe" que está resucitando Trump en Estados Unidos, argumentó Cepeda en alusión a la doctrina política promulgada en 1823 por el entonces presidente estadounidense, James Monroe, que defendía el intervencionismo de Estados Unidos sobre el continente americano ante el colonialismo europeo.

"No lo vamos a permitir", sentenció Cepeda, que estuvo arropado en su acto de Madrid por entre 600 y 700 colombianos y por diferentes políticos de partidos de la izquierda española.