Petro pidió a Trump restablecer la comunicación directa entre Washington y Bogotá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su hómologo colombiano, Gustavo Petro. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que en la llamada telefónica que sostuvo esta tarde con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, le pidió restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de su Cancillería y el Departamento de Estado, interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación bilateral.

"Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que (Trump) es presidente", dijo Petro en un discurso pronunciado ante una multitud en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en una movilización convocada por su Gobierno "en defensa de la soberanía".

Según Petro, en la llamada con Trump, "que duró como una hora o más", le hizo "una solicitud: que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes".

"Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia", manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó "la incomunicación con el gobierno de Trump" desde que este inició su segundo periodo presidencial, en enero de 2025.

El mandatario colombiano añadió que, en cambio, con el antecesor de Trump, Joe Biden (2021-2025), "nunca hubo problemas" y habló con él "cuatro veces".

Esta petición llega después de que Trump amenazara a Colombia con operaciones militares similares a las que ejecutó contra Venezuela el 3 de enero, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y que Petro ha criticado con dureza.

Un año de crisis

La primera crisis entre los gobiernos de Trump y Petro ocurrió el pasado 26 de enero, luego de que el mandatario colombiano no permitiera el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados de EE.UU. alegando que no recibían trato "digno".

Trump ordenó entonces imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, y la crisis fue contenida ese mismo día, pero la relación entre los dos gobierno no se normalizó.

A ese incidente le siguieron otros por denuncias de Petro de una supuesta conspiración apoyada por políticos republicanos para sacarlo del poder y por el apoyo del mandatario colombiano a la causa palestina.

En septiembre, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países que han hecho bien la tarea de combatir el narcotráfico, luego le canceló el visado al mandatario colombiano y en octubre pasado lo incluyó en la llamada Lista Clinton por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Pese a que la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el propio Petro se han reunido en algunas ocasiones con el jefe de misión de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, no existe un diálogo directo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y el Departamento de Estado de EE.UU., que dirige Marco Rubio.

Hace unos meses, en un consejo de ministros televisado al país, Petro reclamó de la falta de interlocución entre su Cancillería y el Departamento de Estado.