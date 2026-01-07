México se vuelve "proveedor importante" de petróleo para Cuba ante crisis de Venezuela

Una fotografía sin fecha, distribuida por la cuenta en X del Comando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) el 7 de enero de 2026, muestra al buque Marinera (anteriormente denominado Bella 1) visto a lo lejos en alta mar. ( EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que el país haya incrementado el envío "histórico" de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió "un proveedor importante" a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela, y especialmente de cara al futuro tras el ataque de EE.UU. a Venezuela y la captura del presidente, Nicolás Maduro.

"Ayer pregunté a Pemex (Petróleos Mexicanos), que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente.

No obstante, este mismo miércoles la mandataria afirmó que México se ha vuelto un "proveedor importante" de petróleo para Cuba, tras ser consultada sobre un informe periodístico que señala que habría desplazado a Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la isla.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria. De momento, la información no pudo ser verificada de forma independiente por la AFP.

No hay un envío particular", apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina en respuesta a las investigaciones reveladas por el diario Financial Times y refrendó una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI).

Sheinbaum afirmó que el envío "histórico" de petróleo que se ha dado al pueblo cubano es parte del contrato y de la ayuda humanitaria con la isla, aunque señaló que "evidentemente México se volvió un proveedor importante" ante la situación actual de Venezuela, tras la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos.

EE.UU. controlará venta de crudo venezolano "indefinidamente"

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, anunció también este miércoles que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano "indefinidamente", un día después de que el presidente Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

"Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado", afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

Dos buques incautados por Estados Unidos

Este miércoles también se anunció que Estados Unidos incautó el buque El Bella 1, registrado bajo bandera rusa, el cual fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras que en otra operación fue capturado el M/T Sophia. Los medios indicaron que no hubo incidentes en el Caribe durante la operación.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la Guardia Costera interceptó un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales que, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, "había atracado por última vez en Venezuela o se dirigía hacia allí".

"El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura", aseguró el Comando en un mensaje en X.

En otro comunicado, El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

La Guardia Costera de EE.UU. abordó también este miércoles el tanquero "Marinera", antes conocido como "Bella 1", tras casi tres semanas de persecución, según confirmó Noem.

"Los equipos tácticos de la Guardia Costera de EE.UU. colaboraron estrechamente con sus homólogos de los Departamentos de Guerra, Justicia y Estado, y utilizaron sus conocimientos especializados para llevar a cabo estas operaciones y realizar dos abordajes seguros y eficaces con pocas horas de diferencia", afirmó la secretaria.

Y añadió: "Nunca renunciaremos a nuestra misión de proteger al pueblo estadounidense y de interrumpir la financiación del narcoterrorismo dondequiera que lo encontremos, y punto".

Con estos dos nuevos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas, entre otros.