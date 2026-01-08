Canciller colombiana confirma invitación a Delcy Rodríguez para que visite el país

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tiene, entre otros muchos frentes, el conflicto que genera la presencia en el país de líderes guerrilleros de Colombia. ( EFE )

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó este jueves una invitación a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que visite el país, y el ofrecimiento del Gobierno del presidente Gustavo Petro de mediar en la crisis de la nación petrolera, especialmente tras la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro.

"Con la nueva presidenta del país vecino de Venezuela, el presidente ha hablado para invitarla a que venga al país pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y como pueblos hermanos", dijo la canciller en una rueda de prensa en Bogotá.

Según Villavicencio, Rodríguez "aún no ha respondido" a la invitación que le hizo Petro, ni tampoco confirmó si ese acercamiento implica un reconocimiento por parte de Colombia de la mandataria encargada de Venezuela, una decisión que es competencia de Petro.

"La invitación está hecha, de la misma manera que hace unas semanas se invitó al presidente Trump a que venga a visitarnos a Colombia, a que nos conozca, a que podamos establecer un diálogo mucho más presencial, más directo", manifestó en la rueda de prensa convocada para hablar de los preparativos para la reunión que Petro tendrá con su homólogo estadounidense en una fecha aún por definir en la Casa Blanca.

Petro dijo anoche que conversó hace dos días con Rodríguez, ocasión en la que la invitó a Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.

"En cuanto al papel de mediador con Venezuela, lo ofrecemos, pero lógicamente una mediación debe ser aceptada por las partes", afirmó hoy la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia.

La funcionaria subrayó que la experiencia de Colombia "en procesos de negociación y de paz" puede ser útil en el momento que vive Venezuela, país con el que tiene una frontera de 2.219 kilómetros, vínculos históricos y problemas comunes.

"Si ellos tienen a bien que Colombia pueda hacer esa labor, la haremos, pero es una decisión que deben tomar las partes internamente en Venezuela", concluyó la canciller.

La frontera en medio de la tensión política